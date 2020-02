Dan’s Playlist – Wednesday, February 5

Fontaines D.C. – ‘Sha Sha Sha’

The Rapture – ‘House Of Jealous Lovers’

The Rapture – ‘Get Myself Into It’

Inhaler – ‘We Have To Move On’

Hotel Persona (feat: Brian Molko) – ‘Modern Kids’

Beth Ditto – ‘Oo La La’

Soda Blonde – ‘Terrible Hands’

Smoke Fairies – ‘On The Wing’

Montauk Hotel – ‘White Billboards’

Interpol – ‘NYC’

Warmduscher – ‘Disco Peanuts’

Tieranniesaur – ‘Here Be Monsters’

Indian Queens – ‘Bubblewrap’

FKA Twigs – ‘Closer’

Hour 2:

Host – ‘Crying For Days’

Public Image Limited – ‘Rise’

Black Moth Super Rainbow – ‘Iron Lemonade’

The Bonk – ‘May Feign’

The Bonk interview

The Bonk – ‘Cipher’

Fears – ‘Bones’

Sinead O’Connor – ‘Fire On Babylon’

Everything Shook – ‘Friday Night’

Hilary Woods – ‘Tongues Of Wild Boar’

Tori Amos – ‘Smells Like Teen Spirit’

Nirvana – ‘Something In The Way’

Band Of Clouds – ‘Ever Wondered’

Katie Kim – ‘Backdrop Freddie’