Dan’s Playlist – Thursday, January 30

Mango x MathMan (feat: Lisa Hannigan) – ‘Deep Blue’

M.I.A – ‘Y.A.L.A’

Grimes – ‘My Name Is Dark’ (Art Mix)

Silversun Pickups – ‘There’s No Secrets This Year’

Thumper – ‘Ad Nauseam’

Nirvana – ‘On A Plain’

Karen O & The Kids – ‘Capsize’

Fox Jaw – ‘Sun Goes Sideways’

Rusangano Family – ‘Losing My French’

Chromatics – ‘Love Theme From Closer To Grey’

Kokoko – ‘Kitoko’

Deee-Lite – ‘Groove Is In The Heart’

Hudson Mohawke – ‘Fuse’

Ovid – ‘Pressure Plate’

Djaikovski (feat: MC Wasp & Ghetto Priest) – ‘Lion’s Den’

Hour 2:

Stomp – ‘Ripper Soul’

Stanley Odd – ‘Where The Lie’

Young Fathers – ‘Toy’

Hilary Woods – ‘Tongues Of Wild Boar’

The National – ‘Terrible Love’

Cat Turner – ‘I Need You’

Fruitz – ‘Daydream’

Whenyoung – ‘Dreams’

The Clockworks – ‘Stranded In Stansted’

PJ Harvey – ‘This Is Love’

PJ Harvey – ‘Shame’

Sinead O’Brien – ‘Taking On Time’

Daithi – ‘Nobody New Around You’

Krisdeberg – ‘We Have Become The Night’

Sebastian Tellier – ‘La Ritournelle’