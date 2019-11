Dan’s Playlist – Wednesday, November 27

All Tvvins – ‘Too Young To Live’

Just Mustard – ‘Seven’

The Frames – ‘Monument’

Montauk Hotel – ‘White Billboards’

That Petrol Emotion – ‘Sensitize’

Touts – ‘Can’t Blame Me’

Chicks – ‘Daria’

Saint Sister (feat: Jafaris) – ‘Causing Trouble’ (Kormac Remix)

Rebel Phoenix – ‘So Clear’

Melodica Deathship (feat: Sinead Pearce) – ‘Standing On The Hill’

Vernon Jane – ‘Daddy Issues’

Sultans Of Ping FC – ‘Give Him A Ball (& A Yard Of Grass)’

O Emperor – ‘Make It Rain’

Fight Like Apes – ‘Hoo Ha Henry’

Glen Hansard – ‘I’ll Be You, Be Me’

Havvk – ‘Alone’

Hour 2:

Fontaines D.C. – ‘Sha Sha Sha’

A House – ‘Take It Easy On Me’

A House interview

A House – ‘Endless Art’

Maverick Sabre – ‘Into Nirvana’

Sick Love – ‘My Man’

Humanzi – ‘Just Like Bukowski’

Silverbacks – ‘Sirens’

Toucan – ‘Another Lover’

Halfset – ‘Rhodes/Bells/Vibes’

Mount Alaska – ‘The Subterranean Heart’

Skinner – ‘Sometimes My Brain Is Goo’