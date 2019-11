Dan’s Playlist – Monday, November 4

Fontaines D.C. – ‘Boys In The Better Land’

Just Mustard – ‘Seven’

U2 – ‘Bullet The Blue Sky’ (Jacknife Lee Remix)

Jacknife Lee – ‘Cookies’

Toygirl – ‘Reign’

Bombay Bicycle Club – ‘Luna’

Bantum & God Knows (feat: Farah Elle & Ben Bix) – ‘Strongest Thing’

Warmduscher (feat: Kool Keith) – ‘Burner’

The Verve – ‘Bittersweet Symphony’

Modernlove – ‘Liquorice’

ONUKA – ‘Vidlik’

Grimes – ‘Violence’

AE Mak – ‘Glow’

Hour 2:

Whenyoung – ‘Future’

The Cranberries – ‘Dreams’

Fia Moon – ‘The Fall’

Bran Van 3000 – ‘Drinkin In L.A.’

Happyalone – ‘Lucifer’

Flume (feat: Beck) – ‘Tiny Cities’

Beck – ‘Uneventful Day’

Odd Morris – ‘Lilac Leaves’

Kid Silver – ‘Hey Tresspasser’

Nadine Shah – ‘Yes Men’

Extravision – ‘Don’t Wanna Be Here’

Villagers – ‘The Waves’

Villagers – ‘Did You Know?’

The Immediate – ‘A Ghost In This House’

Joey Gavin – ‘Home Sweet Home’