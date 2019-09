Dan’s Playlist – Wednesday, September 25

Rejjie Snow – ‘Charlie Brown’

Warmdusher – ‘Midnight Dipper’

Peaches – ‘Boys Wanna Be Her’

St. Vincent – ‘Every Tear Disappears’

Columbia Mills – ‘Strange Game’

Interpol – ‘Narc’

Sprints – ‘The Cheek’

Tricky (feat: Martina Topley-Bird) – ‘Overcome’

Tebi Rex – ‘It’s Better’

Mallrat – ‘Charlie’

James Yuill – ‘This Sweet Love’

Flume (feat: Beck) – ‘Tiny Cities’

Somebody’s Child – ‘Jungle’

Ben Harper – ‘Ground On Down’

Bantum (feat: Loah) – ‘Take It’ (Blues Mix)

Hour 2:

Brass Phantoms – ‘City Of Wolves’

The 4 Of Us – ‘Someone’s Got To Lose’

Cynema (feat: Chris Geddes) – ‘Floating’

Inhaler – ‘Ice Cream Sundae’

Fontaines D.C. – ‘Sha Sha Sha’

First Class & Coach – ‘Punk Rick’

First Class & Coach – ‘Holy Shit’

Yeah Yeah Yeahs – ‘Heads Will Roll’

Arcwords – ‘Father Figure’

Chastity Belt – ‘Elena’

Marcy Playground – ‘Sex & Candy’

Cat Turner – ‘Home’

FKA Twigs – ‘Closer’

Kokoko – ‘Kitoko’

The Mauskovic Dance Band – ‘Continue The Fun’

The Very Best – ‘Makes A King’