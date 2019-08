Dan’s Playlist – Thursday, August 22

Grimes – ‘Medieval Warfare’

Queen Zee – ‘Boy’

Rage Against The Machine – ‘Sleep Now In The Fire’

Candice Gordon – ‘The Kids Are Alt Right’

Cat Turner – ‘Situation’

Goldfrapp – ‘Ride On A White Horse’

Aoife Underwater – ‘You Didn’t Break’

Roisin Murphy – ‘Incapable’

Inhaler – ‘My Honest Face’

Messiah J & The Expert – ‘Megaphone Man’

The Expert – ‘Triple Beans’

Maverick Sabre – ‘Into Nirvana’

The Polyphonic Spree – ‘Lithium’

The Muppet Babershop Quartet – ‘Smells Like Teen Spirit’

Tool – ‘Fear Inoculum’

Hour 2:

Mad Season – ‘River Of Deceit’

The Murder Capital – ‘Slowdance 2’

Fonda – ‘Dreaming’

The Sewing Room – ‘Drug Free’

Melanie De Biasio – ‘Gold Junkies’

Bats – ‘Old Hitler’

Fontaines D.C live at Eurosonic:

‘Chequeless Reckless’

‘Sha Sha Sha’

‘Big’

‘The Lots’

‘Hurricane Laughter’

Ride – ‘Fifteen Minutes’

Laura Ann Brady – ‘Masterpiece’

Jeff Buckley – ‘Mojo Pin’

Jeff Buckley – ‘Dream Brother’