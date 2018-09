Dan’s Playlist – Thursday, September 13

Skepta – ‘Pure Water’

Garbage – ‘Queer’

Fontaines DC – ‘Chequeless Reckless’

Yeah Yeah Yeahs – ‘Y Control’

Psycho – ‘Tequila & Gin’

Rejjie Snow – ‘Charlie Brown’

Republic Of Loose – ‘Break!’

Sinead O’Connor & Republic Of Loose – ‘We The People Darker Than Blue’

Active – ‘1645’

Kate Tempest live at the Haldern Pop festival:

‘Tunnel Vision’

The Blaze – ‘Faces’

Heroes In Hiding – ‘Hymn 2 (Landless)’

Paul Thomas Saunders – ‘In High Heels Burn It Down’

Hour 2:

Punctual – ‘Fix’

Chris Liebing (feat: Gary Numan) – ‘Polished Chrome (hr Friend Pt. 1)’

God Is An Astronaut – ‘Tempus Horizon’

Hilary Woods – ‘Black Rainbow’

Mama Kin Spender – ‘Underground’

Mama Kin Spender interview

Mama Kin Spender – ‘Air Between Us’

Jeff Buckley – ‘Mojo Pin’

Nadine Shah – ‘Out The Way’

Silverbacks – ‘Dunkirk’

Engine Alley – ‘No Guitar’

Fangclub – ‘Bad Words’