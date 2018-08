Dan’s Playlist – Wednesday, August 15

Sofi Tukker – ‘Batshit’

Basement Jaxx – ‘Raindrops’

BICEP – ‘Rain’

Will De Burca – ‘Electric Light’

Whenyoung – ‘Dreams’

Communions – ‘Come On, I’m Waiting’

Elastica – ‘Connection’

AE Mak – ‘Love Flush’

Gabe Gurnsey – ‘You Can’

Alice In Chains – ‘Never Fade’

Alice In Chains – ‘Would?’

Thumper – ‘AFL’

Rejjie Snow – ‘Rainbows’

Roisin Murphy – ‘Ten Miles High’

EMBRZ – ‘Like It Or Not’

Hour 2:

Garbage – ‘I Think I’m Paranoid’

Silverbacks – ‘Dunkirk’

Ten Tonnes – ‘G.I.V.E.’

Engine Alley – ‘Mrs Winder’

Engine Alley interview

Engine Alley – ‘Insignificance’

Engine Alley – ‘No Guitar’

The Vryll Society – ‘Soft Glue’

Mark Lanegan & Duke Garwood – ‘With Animals’

Sampha – ‘(No One Knows Me) Like The Piano’

AikJ – ‘Mood’

Battery Operated Orchestra – ‘Bella’

UNKLE (feat: Thom Yorke) – ‘Rabbit In Your Headlights’