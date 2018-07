Dan’s Playlist – Tuesday, July 24

Jungle – ‘Busy Earnin’

Ships – ‘Where We Are’

ONUKA – ‘Vidlik’

Depeche Mode – ‘John The Revelator’

Fontaines DC – ‘Hurricane Laughter’

Crystal Castles – ‘Vietnam’

Hvmmingbyrd – ‘Prisms’

Grandbrothers – ‘Bloodflow’

Suli – ‘Karma’

Villagers – ‘The Waves’

The Immediate – ‘In Towers & Clouds’

Dan Deacon – ‘Woof Woof’

All Tvvins – ‘Darkest Ocean’

Hour 2:

BICEP – ‘Rain’

Kerbdog – ‘Severed’

Fangclub – ‘Heart Is A Landmine’

Marcy Playground – ‘Sex & Candy’

KUDOS – ‘Wait In Line’

Ailbhe Reddy – ‘Distrust’

A Ritual Sea – ‘Seasons (Like You)’

God Is An Astronaut – ‘Medea’

The Chemical Brothers (feat: Beth Orton) – ‘Alive Alone’

St. Vincent – ‘New York’

Delorentos – ‘Just Like Everybody Else’

Soak – ‘Reckless Behaviour’

Jungle – ‘House In L.A.’