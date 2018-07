Dan’s Playlist – Wednesday, July 4

Jungle – ‘Happy Man’

Kate Tempest – ‘Lonely Daze’

Chvrches – ‘Heaven/Hell’

Rejjie Snow – ‘Greatness’

Shame – ‘The Lick’

Arctic Monkeys – ‘Fake Tales Of San Francisco’

Fontaines DC – ‘Chequeless Reckless’

Tebi Rex – ‘Peggy’s Bus’

A Tribe Called Quest – ‘I Left My Wallet In El Segundo’

Lethal Dialect x JackKnifeJ – ’13 Til Infinity’

Paul Alwright interview

Lethal Dialect x JackKnifeJ (feat: Jess Kav) – ‘Energy’

Gorillaz – ‘’Tranz’

Gorillaz – ‘Empire Ants’

Hour 2:

Villagers – ‘A Trick Of The Light’

Heroes In Hiding – ‘Hymn 2 (Landless)’

Rusangano Family – ‘Surviving The Times’

The Pale – ‘Butterfly’

Hvmminbyrd – ‘Papillon’

Alt J (fea:. Pusha T) – In Cold Blood’ (Twin Shadow version)

Kojaque – ‘Wificode’

Underworld & Iggy Pop – ‘Bells & Circles’

Gil Scott Heron – ‘The Revolution Will Not Be Televised’

Bitch Falcon – ‘Of Heart’

L7 – ‘Pretend We’re Dead’

Fangclub – ‘Smother’

Last Days Of 1984 – ‘River’s Edge’

Son Little – ‘The River’

Shouse – ‘Love Tonight’