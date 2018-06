Dan’s Playlist – Wednesday, June 13

(Silverbacks artwork above by Cam Taylor)

Janelle Monae – ‘Crazy Classic Life’

DJ Shadow – ‘The Number Song’

HAPPYALONE – ‘Bodybags’

U2 – ‘Even Better Than The Real Thing’ (Fish Out Of Water Mix)

Claptone (feat: Nathan Nicholson) – ‘Abyss Of Love’

Hot Chip – ‘No Fit State’

BARQ – ‘Sassy Mouth’

Jorja Smith – ‘Lost & Found’

Portishead – ‘All Mine’

Silverbacks – ‘Dunkirk’

LCD Soundsystem – ‘Watch The Tapes’

Hour 2:

Maggie Rogers – ‘On And Off’

Sorcha Richardson – ‘Can’t We Pretend’

The Brilliant Trees – ‘Home’

Dott – ‘18’

Deap Vally – ‘Gonnawanna’

Lindsey Troy interview

Deap Vally – ‘Grunge Bond’

Sub Motion – Gun In Your Pocket’

Soundgarden – ‘Spoonman’

Fangclub – ‘Knife’

Interpol – ‘The Rover’

Paul Banks – ‘The Base’

Hilary Woods – ‘Sever’

ONUKA – ’19 86’

Le Boom – ‘Coma’ (Late Night Edit)