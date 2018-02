Dan’s Playlist – Wednesday, February 21

M83 – ‘Midnight City’

Le Galaxie – ‘Solarbabies’

Tomas Barfod (feat: Nina Kinert) – ‘Pulsing’

Tkay Maidza – ‘Simulation’

Rock Steady Crew – ‘(Hey You) The Rock Steady Crew’

Rejjie Snow (feat: Anna Of The North) – ‘Charlie Brown’

Republic Of Loose (feat: Isabel Reyes-Feeney) – ‘The Steady Song’

Vengeance & The Panther Queen – ‘She’s Hot’

Liquid Space – ‘Methodology’ (Session)

Queens Of The Stone Age – ‘The Lost Art Of Keeping A Secret’

Skepta – ‘Man’

Stormzy – ‘Return Of The Rucksack’

Prophets Of Rage – ‘Prophets Of Rage’

Rage Against The Machine – ‘Know Your Enemy’

Rusangano Family – ‘Heathrow’

Hour 2:

PJ Harvey – ‘Big Exit’

PJ Harvey & Harry Escott – ‘An Acre Of Land’

Pillow Queens – ‘Favourite’

Wyvern Lingo – ‘Out Of My Hands’

Mount Kimbie (feat: King Krule) – ‘Turtle Neck Man’

Liquid Space – ‘Someone’ (Session)

Tigers Jaw – ‘June’

JJ72 – ‘Snow’

Mark Greaney interview

JJ72 – ‘Bumble Bee’

The Hot Sprockets – ‘Cold Cold Sweat’

Leftfield – ‘Release The Pressure’

Everything Is Recorded (feat: Infinite) – ‘Be My Friend’

Robert Parker & Femmepop – ‘Demise’

Mansun – ‘Wide Open Space’