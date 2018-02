Dan’s Playlist – Tuesday, February 20

Dan Le Sac Vs Scroobius Pip – ‘Get Better’

Sofi Tukker – ‘Best Friend’

Beastie Boys – ‘Ch Check It Out’

Booka Brass Band – ‘Talk Dirty’

Æ MAK – ‘Glow’

Sneaker Pimps – ‘Spin Spin Sugar’

Little Dragon – ‘Celebrate’

Nirvana – ‘On A Plain’

Nirvana – ‘Heart-Shaped Box’

Tori Amos – ‘Smells Like Teen Spirit’

Wyvern Lingo – ‘Fountains’

Petite Noir – ‘Come Inside’

Gorillaz – ‘Dirty Harry’

Rejjie Snow – ‘LMFAO’

Virgin Prunes – ‘Baby Turns Blue’ (Director’s Cut)

Hour 2:

Roe – ‘Wasted.Patient.Thinking’

Mexrrissey – ‘International Playgirl’

Morrissey – ‘Jacky’s Only Happy When She’s Up On Stage’

The Smiths – ‘What Difference Does It Make’

Fontaines DC – ‘Chequeless Reckless’

JJ72 – ‘Long Way South’

Blood Orange – ‘Best To You’

Tebi Rex – ‘Men Are Trash’

Neneh Cherry – ‘Buffalo Stance’

Everything Is Recorded (feat: Giggs) – ‘Wet Looking Road’

Mango X MathMan – Badman’ (MathMan Dipped In Mosch Remix)

N.W.A. – ‘Straight Outta Compton’

Touts – ‘Bombscare’

Brass Phantoms – ‘City Of Wolves’

SHUNYA – ‘Seconds Away Miles Apart’

Ships – ‘I Can Never’