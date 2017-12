Dan’s Playlist – Thursday, December 14

Flume (feat: Beck) – ‘Tiny Cities’

The White Stripes – ‘The Hardest Button To Button’ (Beck Remix)

Le Boom – ‘Don’t Need It Now’

THEESatisfaction – ‘Queens’

Hawk – ‘Can’t Explain’

The Strokes – ‘Hard To Explain’

Jacknife Lee – ‘I Love The Useless’

All Tvvins – ‘Crash’

Def Leppard – ‘Let’s Get Rocked’

Run The Jewels – ‘Legend Has It’

Delakota – ‘C’mon Cincinnati’

Soule – ‘What Do You Know?’

Belau – ‘Redefine’

Eno Hyde – ‘Lilac’

Hour 2:

Underworld – ‘Born Slippy’

Will De Burca – ‘Madrid’

DJ Seinfeld – ‘U Hold Me Without Touch’

Public Service Broadcasting live at Barrowland (Glasgow):

‘Theme From PSB’

‘Signal 30’

‘Korolev’

‘People Will Always Need Coal’

Brendan Benson – ‘Cold Hands (Warm Heart)’

Paul Thomas Saunders – ‘Christmas, The Sequel’

FreezerRoom – ‘Friends That Bite’

Them Crooked Vultures – ‘Dead End Friends’

Wolf Alice – ‘Don’t Delete The Kisses’