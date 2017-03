Conor Behan: Wednesday 1st March Playlist

Longitude acts by the bucketload tonight!

Hour 1

The Weeknd – I Feel It Coming

Glass Animals – Season 2 Episode 3

Mac Miller – Dang! feat. Anderson Paak

Loyle Carner – Isle of Arran

Saint Sister – Tin Man

Jafaris – Love Dies

Fangclub – Dreamcatcher

Nimmo – Dancing Makes Us Brave

Lisa Hannigan – Snow

Raye – Shhh

Bonzai – 2B

Bad Sea – Tell Me What I Mean

The Klares – Gooie

Ralph – Tease

Hour 2

POWERS – Heavy

Dirty Projectors – Cool Your Heart

Skepta – Ladies Hit Squad

Cadence Weapon – My Crew (Wooo)

James Vincent McMorrow – Rising Water

Austra – Future Politics

Lost Kings – Quit You feat. Tinashe

Far East Movement – F’Real Luv feat. Tinashe

Sylk – Am I Alone

Stefflon Don – Real Ting

AE Mak – I Can Feel It in My Bones

Liv – Wings of Love

Nicki Minaj – Black Barbies