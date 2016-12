Conor Behan: Wednesday 21st December Playlist

Conor continues his selection of his favourite 2016 tunes!

James Vincent McMorrow – Get Low

Riton – Rinse & Repeat

The Clockworks – Mazda

Jagwar Ma – O B 1

KDA – Just Say feat. Tinashe

Warpaint – New Song

Parcels – Gamesofluck

Tove Lo – Cool Girl

Sharon Needles – Snow Machine

Slow Club – Christmas (Baby Please Come Home)

Nao – Fool To Love

Santigold – Chasing Shadows

Mac Miller – Dang! feat. Anderson Paak

Lapsley – Operator (DJ Koze Remix)

Daithi – Love On Top feat. Sinead White

The 1975 – Somebody Else

RuPaul – From Your Heart feat. Michelle Visage

Ariana Grande – Wit It This Christmas

Soulé – Love No More

Ae Mak – I Can Feel It In My Bones

KOLAJ – 100 Degrees

Snoh Aalegra – Don’t Explain

Bon Iver – 8 (Circle)

Hannah Diamond – Fade Away

Danny L. Harle – Supernatural feat. Carly Rae Jepsen

Charli XCX – Vroom Vroom

Drake – Too Good feat. Rihanna